Гладков назвал причину увольнения бывшего мэра Белгорода Иванова

Губернатор Вячеслав Гладков назвал причину увольнения бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, написал «Бел.Ру».

Главу региона спросили, когда районе ЖБК появится остановка общественного транспорта, которую обещал установить экс-глава города.

«Поэтому мы и расстались с Антоном Александровичем — из-за большого количества невыполненных обещаний», — ответил Гладков.

Он поручил врио мэра Валентину Демидову разобраться в этом вопросе и выразил надежду, что вопрос решат в ближайшее время.

Иванов покинул свой пост в конце октября 2022 года.