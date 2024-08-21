Среда, 21 августа, 2024

Гигантский муравейник обнаружили в мещерских лесах

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/mesherskiytupik

Муравейник огромных размеров нашли в мещерских лесах. Его фотографию опубликовали в Telegram-канале «Мещерский тупик».

Это уже не первый муравейник столь внушительных размеров. Ранее автор канала уже публиковал информацию о необычной находке. Муравейник впервые обнаружили два года назад, и за это время он только увеличился в размерах. Его назвали крупнейшим муравейником Мещеры.

Новый же муравьиный «домик» по форме, как отмечается, не столь совершенный и высотой чуть ниже. «Однако, если считать по объёму, то вновь найденный муравейник можно считать рекордсменом», — отмечает автор поста.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На двух улицах Рязани запретят парковку

Касимов получил новую коммунальную технику

В Рязани фура оборвала троллейбусные провода, образовалась пробка

Подрядчик выплатит почти полмиллиона рублей штрафа за нарушение сроков строительства ФАПов в Рязанской области

Банда «Магия крови»: юные звери терроризировали весь город, убивая людей

Эксперты назвали цели атаки беспилотников на Москву и область

В Рязани пройдёт турнир по ММА «Битва 929»

За кражу кошелька возбудили уголовное дело против 60-летней жительницы Шилова

В Захаровском районе погиб в ДТП 42-летний водитель

Новые надбавки к пенсиям: что изменится для инвалидов и пожилых с 2025 года

«Фабрика процессов» научит рязанцев повышать эффективность сотрудников

Сырский в докладе случайно вскрыл ложь Киева