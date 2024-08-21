Гигантский муравейник обнаружили в мещерских лесах

Муравейник огромных размеров нашли в мещерских лесах. Его фотографию опубликовали в Telegram-канале «Мещерский тупик».

Это уже не первый муравейник столь внушительных размеров. Ранее автор канала уже публиковал информацию о необычной находке. Муравейник впервые обнаружили два года назад, и за это время он только увеличился в размерах. Его назвали крупнейшим муравейником Мещеры.

Новый же муравьиный «домик» по форме, как отмечается, не столь совершенный и высотой чуть ниже. «Однако, если считать по объёму, то вновь найденный муравейник можно считать рекордсменом», — отмечает автор поста.