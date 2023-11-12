Воскресенье, 12 ноября, 2023
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ГИБДД сообщила результаты рейдов на дорогах Рязани

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Госавтоинспекция Рязанской области сообщила результаты рейдовых мероприятий по выявлению нарушений ПДД на дорогах Рязани.

За прошедшие сутки инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 147 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 1 водитель отказался от законного требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования, 1 водитель управлял транспортным средством, не имея права управления, выявлено 3 нарушения, связанных с перевозкой детей.

В ходе мероприятий с помощью системы СПО «Паутина» задержано 3 транспортных средства с прекращённой регистрацией.

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