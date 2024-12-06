Генерал Попов: Зеленский попытается подпортить россиянам новогодние праздники

Владимир Зеленский может подготовить удары по России на новогодние праздники, предположил в беседе с « МК » генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, российские военные должны ожидать всего и быть готовы отразить нападение.

«Западные страны могут неожиданно достать из своих запасов вооружение и передать его Украине, чтобы, например, ко Дню Конституции России нанести удар», – заявил Попов.

Генерал пояснил, что это возможно на фоне заявлений советников Дональда Трампа о том, что « Россию нужно принуждать к миру через силу, то есть через болезненные удары».

Попов привел в качестве примера вторжение ВСУ в Курскую область. ВС России уничтожили в регионе много живой силы и техники противника, но военным придется поработать там до конца декабря, добавил он.