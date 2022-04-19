13.8 C
Рязань
Вторник, 19 апреля, 2022

Где отдохнуть на майские праздники?

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Где отдохнуть на майские праздники?

7info7

 Эксперт по туризму  — директор агентства «Мк-Тревел» Мария Кокорина, рассказала главному редактору «7 info» Надежде Майоровой где отдохнуть на майские праздники в России и на какие направления пока ещё открыто бронирование.

- Реклама -

Среди топовых мест  по – прежнему, Санкт- Петербург, Казань, Москва и различные маршруты по «Золотому кольцу».

Практически  проданы и закрыты для  бронирования Кавказские Минеральные воды.  В Сочи  пока ещё можно попасть, но по достаточно высокой цене.

Открыты новые направления с чартерными перелётами. Это Чечня, Дагестан и Тюмень. Последнее интересно, прежде всего тем, что за 3-4 дня можно изучить историческую и гастрономическую сторону Сибири.

- Реклама -

 Из Московских экскурсий Мария Кокорина рекомендует посетить экскурсию на трамвае по мотивам «Мастера и Маргариты» Булгакова,  а  также экскурсию  «Семь сестёр», в ходе которой туристы посетят семь сталинских высоток столицы.

 Ну и, безусловно, из коротких экскурсионных маршрутов 30 апреля и 2 мая можно прогуляться по улочкам родного города и совершить увлекательное путешествие в историю Рязани.

Предлагаем вашему вниманию видео, в котором вы найдёте более подробную информацию от  первого лица.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяАдминистрация Рязани сообщила список улиц для ночной уборки спецтехникой
Комментарии для сайта Cackle