Эксперт по туризму — директор агентства «Мк-Тревел» Мария Кокорина, рассказала главному редактору «7 info» Надежде Майоровой где отдохнуть на майские праздники в России и на какие направления пока ещё открыто бронирование.

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Среди топовых мест по – прежнему, Санкт- Петербург, Казань, Москва и различные маршруты по «Золотому кольцу».

Практически проданы и закрыты для бронирования Кавказские Минеральные воды. В Сочи пока ещё можно попасть, но по достаточно высокой цене.

Открыты новые направления с чартерными перелётами. Это Чечня, Дагестан и Тюмень. Последнее интересно, прежде всего тем, что за 3-4 дня можно изучить историческую и гастрономическую сторону Сибири.

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Из Московских экскурсий Мария Кокорина рекомендует посетить экскурсию на трамвае по мотивам «Мастера и Маргариты» Булгакова, а также экскурсию «Семь сестёр», в ходе которой туристы посетят семь сталинских высоток столицы.

Ну и, безусловно, из коротких экскурсионных маршрутов 30 апреля и 2 мая можно прогуляться по улочкам родного города и совершить увлекательное путешествие в историю Рязани.

Предлагаем вашему вниманию видео, в котором вы найдёте более подробную информацию от первого лица.