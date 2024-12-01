Гастроэнтеролог Федулов: не ешьте на ночь картошку, бананы и груши

На ночь лучше избегать продуктов, которые могут создавать проблемы для пищеварения или способствовать набору веса. К таким продуктам относятся газообразующие овощи, такие как бобовые, вызывающие вздутие и дискомфорт, а также крахмалистые овощи (картофель, батат, кукуруза), которые могут повышать уровень сахара в крови. Об этом рассказал «Газете.ру» гастроэнтеролог Дмитрий Федулов из медицинского центра «Парацельс».

Кроме того, вечером не стоит есть сладкие фрукты, такие как виноград, бананы или груши, из-за высокого содержания сахара. Цельное молоко тоже лучше исключить, так как оно часто плохо переваривается, провоцируя вздутие и боли. Более подходящими будут кисломолочные продукты, например, кефир, ряженка или йогурт с жирностью до 2,5%.

Как распределить питание в течение дня

Федулов советует завершать прием пищи за 2-3 часа до сна, чтобы пищеварительная система могла отдохнуть. Основную калорийность рациона лучше перенести на первую половину дня: 30% на завтрак, 40-50% на обед, а ужин и перекусы оставить на оставшиеся калории.

Если ужин все-таки необходим, предпочтение следует отдать легкой белковой пище, такой как куриная грудка, рыба, яйца, творог или морепродукты. Можно добавить овощи или цельные злаки, но в ограниченном количестве. Вечерние блюда должны быть легкими и не превышать 100 граммов.

На ночь стоит исключить сырные изделия, соленое, острое и сладкое. Эти продукты создают дополнительную нагрузку на пищеварение и задерживают жидкость, что может привести к отекам, тяжести и усталости на следующий день.

Что делать, если ночью захотелось есть?

Если голод одолевает поздним вечером, можно перекусить свежими или тушеными овощами, овощным салатом, запеченной куриной грудкой, индейкой или парой яиц. Такие продукты помогают восполнить нехватку клетчатки и белка, которых многим людям недостает в рационе. Для примера: организм взрослого человека нуждается примерно в 30 граммах клетчатки в день, но в среднем получает всего 5-8 граммов. Белка требуется около 1 грамма на килограмм массы тела.

Федулов подчеркивает, что вечерний перекус должен быть скромным по объему — около 100 граммов, чтобы насытиться без перегрузки организма.