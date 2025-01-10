11 января в 21.00 на ТНТ стартует третий сезон музыкального шоу «Конфетка» (16+), в котором звезды российской эстрады, которых знают все, перепевают песни народных авторов из интернета, которых пока не знает никто, делая из них настоящие хиты. Победителя выпуска выбирают в 2 этапа: сначала зрители в зале, а после члены жюри. Автор, чья песня стала лучшей «конфеткой» по итогам голосования, получает приз в размере 300 тысяч рублей.

Премьерный выпуск третьего сезона покажет, что для шоу «Конфетка» нет ничего невозможного. Артисты, которые первыми в этом году выйдут на сцену проекта, удивят зрителей и ведущих невероятным уровнем номеров. Так, некоторые будут качаться на огромном шаре, кого-то поднимут над сценой, а кто-то просто покажет высочайшее вокальное мастерство.

«Наше шоу надо переименовать в „Цирк Дю Солей“! Такие номера!» — оценит происходящее на сцене ведущий Гарик Мартиросян.