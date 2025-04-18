Гарик Мартиросян в «Шоу Воли» вспомнит, как зарождался Comedy Club

В воскресенье, 20 апреля, на ТНТ выйдет новый выпуск «Шоу Воли» (16+). Он будет особенным — полностью посвящён легендарному Comedy Club, которому в этом году исполняется 20 лет. В студии соберутся все, кто стоял у истоков: резиденты, продюсеры, гримёры, костюмеры, реквизиторы — в общем, вся команда, благодаря которой Comedy Club существует уже два десятка лет.

Резиденты поделятся воспоминаниями о начале пути шоу и расскажут забавные, а порой и трогательные истории о проекте и том, как должны были запуститься на другом канале. Гарик Харламов расскажет о встрече с президентом А Гарик Мартиросян поделится впечатлениями о первых днях в Москве.

Гарик Мартиросян, продюсер Comedy Club Production: «Мы с Пашей вдвоём начинали в Москве в однокомнатной квартире возле метро Динамо без средств к существованию. Нас было трое – мы третьего съели. Представьте себе — так было плохо. Мы поднимались с самых низов — у нас не было никакой поддержки».

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Затем комики вспомнят о международных фестивалях Comedy Club. Гарик Харламов расскажет о том, как во Франции вместе с своей бабушкой разыскивал Тимура Батрутдинова за несколько часов до концерта.

Гарик Харламов, креативный продюсер Comedy Club: «Мы приехали с Батрухой во Францию. Я остался дома, а он пошёл в клуб. А у нас мероприятие на следующий день. Я ему говорю: “Сильно не газуй”. В два часа ночи решил его проверить — не берёт телефон. Я поехал туда, нашёл его, еле вытащил из клуба и отвёз в отель. А утром поехал к нему уже со своей бабушкой. Я ей говорил: “Бабуль, не надо”. А она кричала на Батра».

«Мне стыдно до сих пор! Я когда её вижу, у меня вся эта ситуация перед глазами!», — вспомнит со слезами на глазах Тимур Батрутдинов.

Также резиденты разрушат самые популярные мифы о шоу Comedy Club. А в финале выпуска Павел Воля напомнит о старой традиции, которую в суете старта проекта 20 лет назад забыли соблюсти. В этом выпуске он всё исправит!

Фото: ТНТ