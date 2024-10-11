Галкин* мечтает вернуться в Россию ради огромных гонораров, заявил Дзюник

Многие артисты, покинувшие Россию после начала СВО, в том числе Максим Галкин*, мечтают вернуться в Россию ради огромных заработков, заявил URA.RU концертный директор Леонид Дзюник.

По его словам, в России они «гребли гонорары лопатой».

«Особенно Максим Галкин*. У него такие гонорары были — представить невозможно. За один корпоратив он получал по 120 тысяч евро. За ведение двух программ на Первом канале получал 50 тысяч долларов», — уточнил Дзюник.

Собеседник издания подчеркнул, что шоумен не сможет заработать такие деньги заграницей, поскольку там он никому не нужен.

Дзюник добавил, что Галкину* приходится довольствоваться небольшими выступлениями перед русскими, на которых он озвучивает новости из России и оскорбляет людей.

Концертный директор добавил, что россияне не простят юмориста и других его коллег, покинувших страну.

*Внесен в реестр иноагентов.