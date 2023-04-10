Фура слетела с дороги и чуть не угодила в реку в Шацке

В Шацке большегруз съехал с дороги и чуть не оказался в реке. Подробности приводит издательство «Пресса».

Дорожная авария случилась 9 апреля около 10 часов на 353-м километре трассы М5 Урал, на въезде в Шацк.

Сотрудники ОГИБДД Шацкой полиции сообщили, что за рулём фуры, ехавшей из Москвы в сторону Самары, находился 60-летний житель Пензенской области.

По предварительным данным, водитель не рассчитал дистанцию и резко повернул влево, чтобы избежать столкновения с впереди идущим авто. При этом Mercedes-Benz сбил бордюрное ограждение и ушёл под крутой откос к реке Шаче. Остановилась фура в нескольких метрах от воды.

Машина получила повреждения, водитель не пострадал.