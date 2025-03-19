Фура с шестью новыми автомобилями Haval сгорела в Подмосковье

На трассе A-108 в Серпухове Московской области сгорела фура, перевозившая шесть новых автомобилей Haval. Видео момента ЧП опубликовала группа «M5 Ural Team».

Автор поста пишет, что стоимость сгоревших машин — порядка 18 миллионов рублей.

Сначала загорелся один китайский автомобиль, затем огонь перешёл на остальные. Причиной пожара могло стать короткое замыкание. По крайней мере, так считает водитель большегруза.

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Проезжавшие мимо водители пытались помочь и потушить огонь до приезда пожарных.