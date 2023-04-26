Французские наёмники в упор расстреляли российских пленных на территории СВО

Следственный комитет займётся расследованием преступления французских наемников в отношении российских военнопленных, сообщила в среду, 26 апреля, пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, французы воевали в составе запрещенного в России националистического полка «Азов» и 92-й бригады ВС Украины. Один из наёмников разместил фотографии казни россиян, расстрелянных в упор.

Следком уточнит все обстоятельства случившегося, чтобы привлечь виновных к ответственности.