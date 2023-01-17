«Фотодом» приглашает на выставку «Усмешка кота Шредингера»

19 января в 16 часов в МВЦ «Фотодом» откроется выставка Максимильяна Преснякова «Усмешка кота Шредингера». Большинство из 25 графических работ и 15 фотографий автор создал в 2022 году.

Кот Шредингера — абстрактное животное, придуманное физиком. Факт жизни или не жизни этого кота зависит от того, что может фиксировать наблюдатель в вероятном процессе как бы двоякого состояния частицы распавшейся или не распавшейся.

Пресняков считает, что в искусстве также в разной степени проявляется «размытость» смысла и содержания.

Максимильян Пресняков: «Демонстрация неоднозначностей восприятия визуальных образов — средство озадачить или развлечь зрителя, привлечь его внимание»

Максимильян Пресняков родился в 1968 году во Владивостоке. В 1987 году окончил РХУ им. Г.К. Вагнера, в 1996 — МГХПА им. В.И. Сурикова. Член Союза художников России, почётный работник общего образования, действительный член Академии народного искусства России, участник международных выставок и выставок Союза художников России.

Поразмышлять, над чем же усмехается кот Шредингера, гости выставки смогут с 19 января по 10 февраля по адресу: ул. Почтовая, 58.

Вход свободный

Без возрастных ограничений