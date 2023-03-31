Фонд «Круг добра» включил в перечень помощи кардиологические операции для детей

Такое предложение озвучила рабочая группа ведущих кардиологов на экспертном совете фонда.
В перечень фонда эти виды помощи включили на год. При этом консультативная группа при «Круге добра» планирует вынести на обсуждение другие уникальные виды помощи с врождёнными пороками сердца. В первую очередь, это касается операций, выполняемых с использованием инновационных технологий.
По словам главного врача ОДКБ имени Дмитриевой Инны Лебедевой, благодаря шагу «Круга добра» жизнь детей с такими серьёзными заболеваниями будет сохранена.
По словам главврача ОДКБ, в Рязанской области налажена система помощи детям с врождённым пороком сердца и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
По словам Инны Лебедевой, за 2022 год в регионе выявлено 144 ребёнка до года с врождённым пороком сердца. Под наблюдением у врачей – 2221 ребёнок в возрасте от 0 до 17 лет. Детей, имеющих различные заболевания системы кровообращения, в Рязанской области порядка 10 тысяч. Этим детям не показано никаких кардиохирургических вмешательств, а только наблюдение у врача-кардиолога и разного рода реабилитация.
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