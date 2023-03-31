Фонд «Круг добра» включил в перечень помощи кардиологические операции для детей

Такое предложение озвучила рабочая группа ведущих кардиологов на экспертном совете фонда.

В перечень фонда эти виды помощи включили на год. При этом консультативная группа при «Круге добра» планирует вынести на обсуждение другие уникальные виды помощи с врождёнными пороками сердца. В первую очередь, это касается операций, выполняемых с использованием инновационных технологий.

По словам главного врача ОДКБ имени Дмитриевой Инны Лебедевой, благодаря шагу «Круга добра» жизнь детей с такими серьёзными заболеваниями будет сохранена.

– Это очень сложный порок, он нежизнеспособный. Операция могла проводиться только за внебюджетные деньги. Очень много времени уходило на согласование операции – дети оставались без помощи. А сейчас, поскольку фонд оплачивает операцию, на законодательном уровне всё решено – федеральное лечебное учреждение возьмёт ребёнка на операцию в кратчайшие сроки. Возможности у медорганизаций есть, технологии, оснащение, специалисты – тоже, – отметила Инна Лебедева. – Таким образом, мы сохраним не одну младенческую жизнь с врождённым пороком сердца. И это очень важно для всей страны.

По словам главврача ОДКБ, в Рязанской области налажена система помощи детям с врождённым пороком сердца и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

– Беременных женщин, у которых врачи имели подозрения на аномальные развития сердца у плода, направляют на родоразрешение в Москву – в НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Там операцию ребёнку выполняют кардиохирурги, – отметила Инна Лебедева. – Если новорождённый с диагнозом порок сердца появляется на свет на территории Рязанской области, мы связываемся с коллегами из федерального учреждения – НИИ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. После консультации при необходимости ребёнка забирают на операцию московские кардиохирурги. Отказов никаких нет, маршрутизация чётко выстроена.

По словам Инны Лебедевой, за 2022 год в регионе выявлено 144 ребёнка до года с врождённым пороком сердца. Под наблюдением у врачей – 2221 ребёнок в возрасте от 0 до 17 лет. Детей, имеющих различные заболевания системы кровообращения, в Рязанской области порядка 10 тысяч. Этим детям не показано никаких кардиохирургических вмешательств, а только наблюдение у врача-кардиолога и разного рода реабилитация.