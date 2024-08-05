Флаг областной клинической больницы появился на Эльбрусе

На главной вершине Европы появился флаг Рязанской областной клинической больницы. Туда его поднял заведующий отделением ортопедии Юрий Муранчик. Об этом написали в группе учреждения.

Врач совершил восхождение на Эльбрус в июле этого года. Он поднялся на западную вершину горы и побывал на высоте 5642 метра над уровнем моря.

Юрий Муранчик вместе с группой туристов покорял Эльбрус в течение нескольких дней. Отмечается, что перед таким трудным маршрутом туристы проходили медицинский осмотр, акклиматизацию на высокогорье и инструктажи.

Финальный этап восхождения проходил ночью. Рассвет экстремалы встретили на самой высокой точке России и Европы.