Понедельник, 5 августа, 2024

Флаг областной клинической больницы появился на Эльбрусе

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/okb_ryaz

На главной вершине Европы появился флаг Рязанской областной клинической больницы. Туда его поднял заведующий отделением ортопедии Юрий Муранчик. Об этом написали в группе учреждения.

Врач совершил восхождение на Эльбрус в июле этого года. Он поднялся на западную вершину горы и побывал на высоте 5642 метра над уровнем моря.

Юрий Муранчик вместе с группой туристов покорял Эльбрус в течение нескольких дней. Отмечается, что перед таким трудным маршрутом туристы проходили медицинский осмотр, акклиматизацию на высокогорье и инструктажи.

Финальный этап восхождения проходил ночью. Рассвет экстремалы встретили на самой высокой точке России и Европы.

Флаг областной клинической больницы появился на Эльбрусе
Флаг областной клинической больницы появился на Эльбрусе

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Ярославцев предупредили о жаре с грозами

Массовая авария произошла в Клепиковском районе

Сближение Марса и Юпитера смогут увидеть рязанцы 14 и 15 августа

«Хотят устроить на планете апокалипсис»: страшным вариантом будущего поделилась провидица Абравитова

В понедельник в Рязанской области столбик термометра поднимется до +27°С

День памяти Бориса и Глеба 6 августа: почему нельзя спать на правом боку и нужно пересчитать все деньги

СМИ: Галкин* публично унизил Пугачеву в Юрмале

Брянцы рискуют попасть в тюрьму за сбор некоторых грибов

Ярославцев предупредили о сюрпризах в конце августа

Месяц любовных приключений и испытаний: что предстоит пережить всем знакам в августе?

Новые электропоезда выйдут на маршрут Москва-Рязань

Крупный град выпал в Рыбновском районе