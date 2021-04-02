ФК «Рязань» вошел в тройку сильнейших команд

Футбольный клуб «Рязань» принял участие в Первенстве Профессиональной футбольной лиги 2021 года группы «Центр» и вошёл в топ-3. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство спорта.

В матчах Первенства Профессиональной футбольной лиги группы «Центр» приняли участие 16 команд из регионов России. Рязанская команда встретилась с ФК «Калуга»: рязанцы одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Победа позволила ФК «Рязань» занять третье место в турнирной таблице. 6 апреля рязанские футболисты встретятся с командой «Квант» из Обнинска.

Первенство Профессиональной футбольной лиги – соревнование престижное, является третьим по рангу дивизионом профессионального футбола в России после Премьер-лиги и Первенства ФНЛ. Соревнование проходит с 9 августа 2020 г. и завершится 15 июня 2021 г. Победители каждой из групп ПФЛ получат право на выход в Футбольную национальную лигу.