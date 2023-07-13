ФК «Рязань» заявил сразу двух вратарей, сообщила пресс-служба клуба.

Компанию Павлу Овчинникову на последнем рубеже в сезоне 2023 года составят 26-летний Владимир Отмахов и 21-летний Максим Тимофеев.

Владимир Отмахов родился 12 апреля 1997 года. Воспитанник пермской школы футбола. На профессиональном уровне выступал за российские и зарубежные клубы. Играл за эстонский «Ида-Вирумаа ФК Альянс», ФК «Калуга», пермские «Амкар» и «Звезда», раменский «Сатурн», крымские ФК «Евпатория» и «Океан». В составе ФК «Рязань» Владимир будет выступать под номером 16.

Голкиперу Максиму Тимофееву 21 год, он родился 1 мая 2002 года в Санкт-Петербурге. Начинал играть в футбол в команде «Московская застава», затем перешел в петербургское «Динамо». В сезоне-2018/19 дебютировал в составе молодежной команды «Зенита», а в следующем розыгрыше выступал за «Зенит-2». Максим Тимофеев привлекался к играм юношеской сборной России, а также к тренировкам основного состава «Зенита». В ФК «Рязань» будет выступать под номером 1.