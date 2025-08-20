ФК «Рязань» выбыл из Кубка России после разгромного поражения

Футбольный клуб «Рязань» прекратил борьбу за Кубок России. Во вторник, 19 августа, во втором раунде Пути регионов рязанцы в гостях уступили с разгромным счётом команде «Салют Белгород» — 0:3. После этого поражения участие «горожан» в турнире завершено.

Белгородцы же в третьем раунде сыграют с командой Медиалиги «Амкал». Этот клуб вчера обыграл «Калугу» — 1:0.

Отметим, что «Амкал» установил в этом матче два рекорда. За команду сыграли 14-летний Василий Гончаров, ставший самым молодым участником турнира, а также экс-баскетболист Павел Подкользин, самый высокий российский футболист с ростом 226 сантиметров.

Подкользина, кстати, рязанские любители спорта могли видеть, когда он приезжал в наш город в качестве игрока баскетбольного клуба.