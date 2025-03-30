ФК «Рязань» обыграла соперника у себя дома

На стадионе «Рязань Арена» 29 марта состоялся футбольный матч между командами «Рязань» и «Орёл». ФК Рязани одержала победу со счетом 3:2.\

ФК «Рязань» выиграла 1-й тур нового сезона 2025. LEON — Первенство по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б».

Голы: 26’ Гогричиани, 56’ Погребнёв, 59’ Ставцев, 72’ Погребнёв, 87’ Сулайманов (пенальти).

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СОСТАВ ФК «Рязань»: Вялов, Петрухин (88’ Кузнецов), Лазарев, Перфилов, Шишков, Цесь (88’ Мартынюк), Боровицкий, Чамжаев (73’ Мишутин), Юртаев, Сулайманов, Погребнёв.

СОСТАВ ФК «Орёл»: Земсков, Пятин (84’ Симаков), Ставцев, Черепанов, Лузин (64’ Хмелевской), Петерсон, Щербаков, Лукша (84’ Леонов), Борисов, Тарасов, Гогричиани.