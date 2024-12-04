Финэксперт Голованов рассказал, какие налоговые выплаты могут получить россияне

Россияне могут воспользоваться налоговыми вычетами в различных ситуациях, включая выполнение норм ГТО, расходы на лечение и занятия спортом, а также инвестиции и приобретение жилья. Об этом рассказал NEWS.ru финансовый эксперт Эван Голованов.

Новые налоговые льготы

С 1 января 2025 года граждане, которые успешно выполнили нормы ГТО и получили соответствующий значок, смогут уменьшить свою налогооблагаемую базу на 18 тысяч рублей в год.

Кроме того, увеличиваются стандартные вычеты для родителей на второго и последующих детей. Размер льготы удваивается, а предельная сумма дохода, при которой сохраняется право на вычет, повышается с 350 тысяч до 450 тысяч рублей.

Социальные вычеты

Россияне могут получить налоговые вычеты за:

расходы на лечение;

занятия физкультурой и спортом;

обучение;

благотворительность;

взносы на добровольное пенсионное страхование и накопительную часть пенсии.

Имущественные вычеты

При покупке, продаже или строительстве жилья предусмотрен имущественный вычет:

2 млн рублей за стоимость недвижимости;

за стоимость недвижимости; 3 млн рублей за проценты по ипотеке.

Воспользоваться этой льготой могут не только наёмные работники, но и предприниматели, адвокаты, нотариусы, консультанты, лица, работающие по договорам ГПХ или получающие авторские вознаграждения.

Инвестиционные льготы

Инвесторы имеют право на налоговые вычеты после продажи ценных бумаг, если они обращаются на фондовом рынке или учтены на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС). Для получения вычета за пополнение ИИС счёт должен быть открыт не менее трёх лет.

Льготы для льготных категорий

Отдельные налоговые послабления предусмотрены для инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и ликвидаторов Чернобыльской аварии.

Эван Голованов напомнил, что использование налоговых вычетов — это способ законно снизить финансовую нагрузку, и призвал граждан внимательно изучать свои права в этом вопросе.