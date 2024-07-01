Финансовый гороскоп на июль: кого ждёт успех и богатство

Bankiros.ru пообщался с профессиональным астрологом Ларисой Богучарской и узнал, кому второй месяц лета принесёт успех и богатство. Эксперт также рассказала, что нужно делать, чтобы доход рос и умножался.

Финансовый гороскоп на июль для Овнов

До 16 июля Овны смогут получить новую должность и увеличить доход. Здоровье будет крепким, а силы — позволят побороть конкурентов и неприятелей. Однако после 16 июля стоит быть осторожнее: могут появиться непредвиденные проблемы. Важно вовремя оплачивать все бюджетные платежи и не терять бдительность.

До 19 июля Овны встретят новых друзей, которые помогут увеличить силу и авторитет. Чтобы не потерять капитал в сложный период, можно воспользоваться услугами банка и положить деньги под депозит.

Финансовый гороскоп на июль для Тельцов

Для Тельцов июль будет финансово благополучным месяцем. Можно даже задуматься об инвестициях. Ожидается много дорогих подарков, выплаты и награды от государства. До 12 июля Тельцы будут приобретать авторитет, богатство, их ждёт процветание, почести и победа над врагами и конкурентами.

Однако после 12 июля повышается опасность получения травм и агрессии. Важно не вступать в конфликты.

Финансовый гороскоп на июль для Близнецов

Период до 16 июля будет прорывным для Близнецов. Появятся новые обязанности, и понадобится много сил, чтобы их выполнять. Но это прекрасная возможность для вашего роста. Способности договариваться и красиво излагать мысли будут на высоте.

Хороший доход будет от работы, связанной с аналитической деятельностью, ментальной работой, коммуникациями, писательством и бизнесом. Однако не забывайте следить за своим здоровьем.

Чтобы приумножать богатство, можно завести дебетовую карту с повышенным кешбэком.

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Финансовый гороскоп на июль для Раков

Вас ждёт успешный период. Если вы не в отношениях, то в этом месяце у вас может начаться новый роман. Отношения с близкими людьми будут прекрасными, появятся новые друзья, готовые помочь вам.

Ваш доход резко вырастет, а экономический статус повысится. С 16 июля ваши обязанности также увеличатся, возможно, появятся новые. Но не волнуйтесь, у вас хватит сил, чтобы справиться со всем. Просто верьте в себя и свой успех.

Вам придётся тратить много энергии на карьеру и самовыражение. Не торопитесь, но будьте смелы и двигайтесь вперёд, как тараном прокладывая себе путь. Вас ждёт успех.

Это хорошее время, чтобы завести накопительный счёт.

Финансовый гороскоп на июль для Львов

Вас ждёт радость от увеличения финансов, успех и, возможно, приобретение транспортного средства. Чтобы чувствовать себя комфортно в денежном плане, можете воспользоваться кредитом.

Вас ждёт почётная позиция и признание вашего авторитета. Однако до 12 июля есть риск потери драгоценностей и получения ранения. После этой даты вы сможете свернуть горы в карьере, если будете настойчивы и трудолюбивы.

У вас будет возможность провести время в приятной атмосфере с новыми друзьями, наслаждаясь вкусной едой. Вы увидите рост доходов, если будете усердно трудиться.

Финансовый гороскоп на июль для Дев

В карьерном плане вы достигнете всего, чего планировали. Сил будет хватать на всё, и это поможет вам получить славу. Вы добиваетесь своего и преуспеваете в переговорах.

Успех и доходы придут от одной или нескольких работ. Вы можете приобрести транспортное средство. Знакомство с новыми друзьями и наслаждение вкусной пищей также будут в вашей жизни.

После 12 июля вас могут ранить или вы можете потерять драгоценности. Чтобы сберечь накопления, воспользуйтесь вкладом.

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Финансовый гороскоп на июль для Весов

До 12 июля вероятность конфликтов с окружением сохранится, как и в прошлом месяце. Препятствия будут преследовать вас во всех начинаниях до 19 июля. После этой даты вы сможете преодолеть любые трудности и получить доход.

Это удачное время, чтобы найти хорошего партнёра по бизнесу, укрепить деловые связи и получить прибыль. После 19 июля вы сможете блистать в переговорах и убедить своих оппонентов.

После 16 июля вы получите имя и славу, увеличение дохода и достижение своих целей в работе. Для того чтобы сохранить финансы, можете вложиться в цветные металлы.

Финансовый гороскоп на июль для Скорпионов

В июле вы сможете одержать победу над своими врагами и конкурентами. Помощь от звёзд продлится до 12 июля. После этой даты возможны конфликты с окружающими, но они пройдут через 2,5 месяца.

В течение всего месяца вы можете ожидать успеха, получения денег (возможно, кредитов), новых знаний и рождения новых проектов. Однако будьте готовы к страданиям из-за болезней и страхов до 19 июля.

После 19 июля могут возникнуть препятствия в реализации ваших планов. Рекомендуется взять отпуск на этот период. Также в течение всего месяца есть вероятность свадьбы, различных религиозных ритуалов, прибыли и покупки красивой одежды.

Финансовый гороскоп на июль для Стрельцов

В июле вас ожидают изнурительные путешествия и проблемы со здоровьем, особенно с желудком. Держитесь, так как в этот период вы можете столкнуться с множеством страданий из-за болезней и страхов.

До 12 июля высок риск вражды и гнева с вашей стороны. Однако после этой даты ваши враги, страхи и ссоры исчезнут. Возможно, вы потеряете статус и блеск, поэтому важно держать ситуацию под контролем.

После 12 июля вы можете ожидать больше успеха, денег, красивой одежды и новых проектов. Также возможны приобретение домов и обслуживающего персонала, знакомство с богатой женщиной-партнером, что позволит вам прибегнуть к сторонней помощи и взять заём до зарплаты.

Финансовый гороскоп на июль для Козерогов

В течение июля ваше здоровье может пострадать. Возможны лихорадки, заболевания желудка, кровотечения и неприятности от недобросовестных людей. Это продлится до 12 июля.

После этой даты начнутся вражда, гнев и страх, а также проблемы из-за детей. Энергия прошлого месяца будет быстро уходить. Возможны неприятности из-за женщины. Несмотря на это, ваша популярность и статус будут расти до 19 июля, после чего возможен спад.

Чтобы не чувствовать себя неуверенно, рекомендуется завести кредитную карту.

Финансовый гороскоп на июль для Водолеев

Бесчисленные неприятности, связанные с болезнями и врагами, продлятся до 16 июля. После этой даты враги, болезни и горе отступят и оставят вас в покое.

Возможны неприятные ситуации с детьми и семейные ссоры. Однако после 19 июля произойдёт скачок вашей популярности, и вы сможете понять свой статус в обществе. Душевные муки, терзания и страдания могут затянуться, но только на месяц.

Среди всех этих событий ситуация с деньгами не очень хорошая. Для вашего комфорта рекомендуется оформить кредитную карту.

Финансовый гороскоп на июль для Рыб

В целом, июль будет благоприятным для вас периодом. Вы можете ожидать благосклонности старших и учителей, рождения детей и новых проектов, получения прибыли, в том числе от инвестиций. Родственники и семья будут процветать, что будет стимулировать вас становиться богаче.

Проблемы от государства, враги, ссоры, кражи и несчастные случаи, связанные с огнём, возможны до 12 июля. После этой даты вы можете ожидать власти, авторитета и богатства. Возможны болезни и отсутствие удовольствий, но это будет ненадолго.