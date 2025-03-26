Финал музыкального шоу «Суперстар!» выйдет на НТВ 29 марта

В субботу, 29 марта, на телеканале НТВ состоится финал юбилейного сезона музыкального шоу «Суперстар!» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В этот вечер станет известно, кто из артистов, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые, получит звание «суперстара».

В решающей битве примут участие: заслуженные артистки Российской Федерации Маргарита Суханкина и Ксения Георгиади, певица Азиза и певец Сергей Челобанов. Также в этот вечер с гостевыми номерами на сцену «Суперстара!» поднимутся и участники сезона, которые покинули шоу, а также «суперстары» прошлых лет.

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Турнирная таблица по итогам восьми выпусков выглядит так: лидером стала Азиза с 68 баллами. Вторую строчку турнирной таблицы делят Ксения Георгиади и Сергей Челобанов – у них по 67 баллов. Третье место у Маргариты Суханкиной с 62 баллами.

В финале к постоянным звёздным судьям – Лере Кудрявцевой, Сергею Соседову и Стасу Пьехе – присоединится один из победителей второго сезона шоу Шура.

Кто станет победителем пятого юбилейного сезона музыкального шоу «Суперстар!», узнаем уже в эту субботу.