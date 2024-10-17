Четверг, 17 октября, 2024
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Филипп Киркоров отреагировал на перевоплощение участников шоу «Ярче звёзд»

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Алексей Самохин
Фото: ТНТ

На ТНТ продолжается второй сезон шоу «Ярче звёзд» (16+), участники которого перевоплощаются в звёзд, а члены жюри оценивают их выступления. Так, в прошлом выпуске проекта на сцену вышли трое участников в образе Филиппа Киркорова. Одному из них, Вадиму Евтееву из Москвы, удалось так вжиться в образ поп-короля, что он стал победителем выпуска и прошёл в финал.

Филипп Киркоров прокомментировал эти перевоплощения в проекте и отметил, что был поражён.

«Я очень внимательно слежу за проектом „Ярче звёзд“ и был поражён, насколько ответственно, и с каким трепетом и уважением относятся артисты к моему образу. Мне это очень приятно. Я видел выступления, у всех очень хорошо получается. Эти песни живут, напоминают людям о моём творчестве разных времён», — прокомментировал поп-король.

Также Филипп Киркоров считает, что он — один из самых подходящих артистов для перевоплощений, потому что за 35 лет сценической жизни он сменил огромное количество образов.

«За последние 35 лет я сменил столько образов, поэтому мой образ для этого шоу как раз наиболее подходит. Я каждый год менялся, можно брать любой отрезок моего творческого пути и там себя искать, экспериментировать и удивлять телезрителей. Это не является жалкой пародией на оригинал, наоборот, очень здорово получается», — высказался Филипп Киркоров.

Поп-король высказался и о будущем участников проекта «Ярче звёзд» и пообещал прийти на концерт.

«Есть очень похожие участники, очень похожие выступления — это очень здорово! Если кто-то после этого шоу начнёт зарабатывать, и если моё творчество даёт возможность заработать на кусок хлеба артисту, который, например, не мог себя реализовать как сольный артист, но он хорош в жанре пародии — это прекрасно, и я это приветствую! Пусть зарабатывают, если это делается красиво. Хочу выразить благодарность и признательность за такое уважительное отношение и внимание к моему творчеству. Если после окончания шоу у участников появятся гастроли, и они будут выступать, как театр пародии, может быть, приду на их концерт», — высказался Киркоров.

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