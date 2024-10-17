Филипп Киркоров отреагировал на перевоплощение участников шоу «Ярче звёзд»

На ТНТ продолжается второй сезон шоу «Ярче звёзд» (16+), участники которого перевоплощаются в звёзд, а члены жюри оценивают их выступления. Так, в прошлом выпуске проекта на сцену вышли трое участников в образе Филиппа Киркорова. Одному из них, Вадиму Евтееву из Москвы, удалось так вжиться в образ поп-короля, что он стал победителем выпуска и прошёл в финал.

Филипп Киркоров прокомментировал эти перевоплощения в проекте и отметил, что был поражён.

«Я очень внимательно слежу за проектом „Ярче звёзд“ и был поражён, насколько ответственно, и с каким трепетом и уважением относятся артисты к моему образу. Мне это очень приятно. Я видел выступления, у всех очень хорошо получается. Эти песни живут, напоминают людям о моём творчестве разных времён», — прокомментировал поп-король.

Также Филипп Киркоров считает, что он — один из самых подходящих артистов для перевоплощений, потому что за 35 лет сценической жизни он сменил огромное количество образов.

«За последние 35 лет я сменил столько образов, поэтому мой образ для этого шоу как раз наиболее подходит. Я каждый год менялся, можно брать любой отрезок моего творческого пути и там себя искать, экспериментировать и удивлять телезрителей. Это не является жалкой пародией на оригинал, наоборот, очень здорово получается», — высказался Филипп Киркоров.

Поп-король высказался и о будущем участников проекта «Ярче звёзд» и пообещал прийти на концерт.