Филипп Киркоров отреагировал на перевоплощение участников шоу «Ярче звёзд»

На ТНТ продолжается второй сезон шоу «Ярче звёзд» (16+), участники которого перевоплощаются в звёзд, а члены жюри оценивают их выступления. Так, в прошлом выпуске проекта на сцену вышли трое участников в образе Филиппа Киркорова. Одному из них, Вадиму Евтееву из Москвы, удалось так вжиться в образ поп-короля, что он стал победителем выпуска и прошёл в финал.
Филипп Киркоров прокомментировал эти перевоплощения в проекте и отметил, что был поражён.
Также Филипп Киркоров считает, что он — один из самых подходящих артистов для перевоплощений, потому что за 35 лет сценической жизни он сменил огромное количество образов.
Поп-король высказался и о будущем участников проекта «Ярче звёзд» и пообещал прийти на концерт.