Афиша февраля в МКЦ: музыкальные хиты, театральные интриги и искренность Елены Ваенги

В Муниципальном культурном центре в феврале 2025 года ожидается множество интересных событий, которые не оставят равнодушными любителей театра и музыки.

Петр Погодаев + хиты группы «Кино» (16+)

Когда: 11 февраля в 19:00

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На сцене Рязанского МКЦ выступит певец из Якутии — Петр Погодаев, который представит программу, посвященную хитам легендарной группы «Кино». Этот молодой музыкант попал во внимание зрителей благодаря исполнению песен Виктора Цоя, особенно знакомой многим композиции «Звезда по имени Солнце». Внезапная популярность привела к тому, что режиссер Кирилл Серебренников заметил Погодаева на YouTube и предложил ему исполнить все вокальные партии Виктора Цоя в фильме «Лето». Премьера фильма на Каннском фестивале в этом году привлекла внимание и завоевала Золотую пальмовую ветвь за лучший саундтрек.

Спектакля «Холостяк» (16+)

Когда: 14 февраля в 19:00

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Зрителей ждет постановка «Холостяк», в котором неожиданно сливаются действительность и вымысел. В спектакле, где главные роли исполняют Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич, зрители станут свидетелями репетиции, в которой 30 лет сотрудничества между музыкантом и певицей оборачиваются неожиданными поворотами.

Концерт Елены Ваенги (16+)

Когда: 16 февраля в 15:00 и 19:00

После долгого пути на музыкальном Олимпе, она остаётся любимой певицей миллионов. Эмоциональные и откровенные песни Ваенги позволяют каждому слушателю соприкоснуться с искренними чувствами и переживаниями.

Концерт Сергея Любавина (6+)

Когда: 17 февраля в 19:00

Один из самых романтичных артистов на российской сцене, певец и композитор Сергей Любавин, готов порадовать своих поклонников концертной программой «Любовь и точка». За 30 лет своей творческой карьеры он зарекомендовал себя как уникальный исполнитель с собственным неповторимым тембром голоса и яркой харизмой. Именно за это его полюбили преданные поклонники.

Спектакль «Служебный роман» (12+)

Когда: 27 февраля в 19:00

Спектакль «Служебный роман» основан на пьесе «Сослуживцы» Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, ставшей основой для одного из самых любимых советских фильмов — «Служебного романа» 1977 года. Сюжет знаком многим: Анатолий Ефремович Новосельцев, скромный служащий одного статистического управления, мечтает о вакантной должности заведующего отделом, но не знает, как к этому подступиться. Его старый товарищ Самохвалов советует ему обратить внимание на Людмилу Прокофьевну Калугину — строгую и требовательную директоршу учреждения.

Спектакль «Танцуй со мной» (16+)

Когда: 28 февраля в 19:00

Главная героиня попадает в клуб по интересам. Существуют общества рыболовов, охотников, нумизматов, филателистов, шахматистов и многих других. Но женщина решает записаться в танцевальный клуб, и там её ждет встреча с ним. Жизнь кажется устоявшейся: дети, внуки, все есть, но ощущение нехватки чего-то важного не покидает главную героиню. Сколько можно сидеть в четырех стенах?

Февраль в МКЦ обещает быть насыщенным событиями, которые нельзя пропустить.