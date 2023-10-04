Фестиваль Движения Первых, посвящённый Дню рождения Сергея Есенина, собрал на Родине поэта тысячу рязанцев

3 октября в музее-заповеднике Сергея Есенина прошёл фестиваль, посвящённый Дню рождения знаменитого земляка-поэта.

В День защиты детей на Координационном совете Движения Первых при Губернаторе сараевская школьница Юлия Куликова предложила Павлу Малкову провести в селе Константиново большой праздник творчества Сергея Есенина с насыщенной интерактивной программой.

Губернатор и региональное министерство культуры поддержали инициативу активистки Движения Первых, на встречу пошёл и музей-заповедник в Константиново.

3 октября в селе Константиново состоялся большой праздник творчества поэта с насыщенной интерактивной и концертной программой, участниками которой стали школьные творческие коллективы области. Сотрудники музея-заповденика имени Сергея Есенина провели для гостей праздника интерактивные экскурсии по экспозициям музея, а благодаря партнёрам фестиваля для всех желающих прошли мастер-классы по прикладному искусству, живописи, старинные подвижные игры и Классные встречи.

Я очень рада, что в нашем регионе слышат инициативы детей! Я вас всех поздравляю с открытием Есенинского фестиваля! Надеюсь, что он станет традиционным Движения Первых! — отметила Юлия Куликова, идейный вдохновитель фестиваля.

Фестиваль стал площадкой проведения заключительного этапа регионального конкурса чтецов, посвящённого творчеству Сергея Есенина. В заочном этапе конкурса приняли участие более 100 человек, до очного этапа организаторы допустили 26 чтецов, победителем стала школьница из Касимова Татьяна Половова.

В рамках фестиваля прошло заседание Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи при Губернаторе Рязанской области, активистка Движения Ксения Сидорова выступила с инициативой взять шефство над дворами и создать там молодёжные пространства.