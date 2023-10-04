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Фестиваль Движения Первых, посвящённый Дню рождения Сергея Есенина, собрал на Родине поэта тысячу рязанцев

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3 октября в музее-заповеднике Сергея Есенина прошёл фестиваль, посвящённый Дню рождения знаменитого земляка-поэта.

В День защиты детей на Координационном совете Движения Первых при Губернаторе сараевская школьница Юлия Куликова предложила Павлу Малкову провести в селе Константиново большой праздник творчества Сергея Есенина с насыщенной интерактивной программой.

Губернатор и региональное министерство культуры поддержали инициативу активистки Движения Первых, на встречу пошёл и музей-заповедник в Константиново.

3 октября в селе Константиново состоялся большой праздник творчества поэта с насыщенной интерактивной и концертной программой, участниками которой стали школьные творческие коллективы области. Сотрудники музея-заповденика имени Сергея Есенина провели для гостей праздника интерактивные экскурсии по экспозициям музея, а благодаря партнёрам фестиваля для всех желающих прошли мастер-классы по прикладному искусству, живописи, старинные подвижные игры и Классные встречи.

Я очень рада, что в нашем регионе слышат инициативы детей! Я вас всех поздравляю с открытием Есенинского фестиваля! Надеюсь, что он станет традиционным Движения Первых!

— отметила Юлия Куликова, идейный вдохновитель фестиваля.

Фестиваль стал площадкой проведения заключительного этапа регионального конкурса чтецов, посвящённого творчеству Сергея Есенина. В заочном этапе конкурса приняли участие более 100 человек, до очного этапа организаторы допустили 26 чтецов, победителем стала школьница из Касимова Татьяна Половова.

В рамках фестиваля прошло заседание Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи при Губернаторе Рязанской области, активистка Движения Ксения Сидорова выступила с инициативой взять шефство над дворами и создать там молодёжные пространства.

Фестиваль Движения Первых, посвящённый Дню рождения Сергея Есенина, собрал на Родине поэта тысячу рязанцев
Фестиваль Движения Первых, посвящённый Дню рождения Сергея Есенина, собрал на Родине поэта тысячу рязанцев
Фестиваль Движения Первых, посвящённый Дню рождения Сергея Есенина, собрал на Родине поэта тысячу рязанцев
Фестиваль Движения Первых, посвящённый Дню рождения Сергея Есенина, собрал на Родине поэта тысячу рязанцев
Фестиваль Движения Первых, посвящённый Дню рождения Сергея Есенина, собрал на Родине поэта тысячу рязанцев
Фестиваль Движения Первых, посвящённый Дню рождения Сергея Есенина, собрал на Родине поэта тысячу рязанцев

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