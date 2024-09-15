Фестиваль «Дорогою добра» прошёл в Рязани

15 сентября на улице перед Центральной городской библиотекой имени С.А. Есенина прошел V городской открытый инклюзивный фестиваль творчества «Дорогою добра». В сквере перед библиотекой дети могли поиграть в разные игры и почитать книги, а взрослые — купить на ярмарке-продаже полезные вещи для быта и украшения. Все это создают в клубах «Бусинка» и «Рукодельница», которые занимаются на базе Есенинки.

А на сцене под козырьком прошел традиционный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы. От школы №18 были жестовые песни (руководитель ансамбля Лариса Шарипова), а от школы №26 пел ансамбль «Эдельвейс» под руководством Светланы Рединой.

А еще Инга Шеремет и Миша Афанасьев, давние друзья фестиваля, выступили сольно: Инга спела песню, а Миша прочитал фрагменты из поэзии Пушкина.

Из профессиональных актеров Татьяна Кравцова представила сказку «Авдотья Рязаночка».

Известная певица Валентина Рязанова и ученица Музыкального колледжа имени братьев Г. и А. Пироговых Елизавета Павлова исполняли песни рязанских композиторов на стихи рязанских поэтов.

Библиотека активно пропагандирует творчество земляков, таких как Константин Паскаль, Андрей Ильин, Александр Ермаков, Нурислан Ибрагимов и другие.

Композитор и автор песен Дмитрий Лунев пел песни на стихи Есенина, а еще свои — такие задушевные и лиричные.

Инклюзивный театр танца «Вызов» Марии Стрекаловой показал современный танец. «Солнечные дети» этого коллектива старались быть такими же ритмичными, как танцоры образцового ансамбля танца «Сударики» Анастасии Табеевой. Коллективу «Сударики» уже много лет, они являются победителями многих Всероссийских конкурсов. Самые юные артисты на концерте были из студии народного пения «Лелюшки» Муниципального культурного центра, руководитель Валентина Рязанова. Им подпевал весь зал, потому что хит этого лета «Матушка-земля» полюбился многим россиянам.

Данила Храмцов, студент Рязанского железнодорожного колледжа, прочитал стихотворение Сергея Есенина «Отговорила роща золотая». Лирические номера сменялись задорными.

А закончили концерт сотрудники Есенинки песней о добре из мультфильма «Приключения поросенка Фунтика». Им тоже подпевал весь зал. Советские мультфильмы продолжают быть образчиками высокого вкуса, учить детей добру и справедливости, а еще влюбляют в своих персонажей.

Сказочные герои концерта «Дорогою добра» 2024 года были: Золотая рыбка (Ольга Московская), Вольная Царица (Ирина Нечаева), Рыбак (Василий Фролов), Кот ученый (Арина Володина), Белочка (Ксения Гуреева), Царевна (Антонина Максимова). Все они персонажи пушкинских сказок. Таким образом библиотека напомнила о 225-летнем юбилее Пушкина. Детям показали фрагмент из собственной «Золотой рыбки», а финал сказки изменили. Старуха не оказалась вновь у разбитого корыта, а пошла со стариком в услужение к рыбке, так как, по версии Есенинки, рыбка могла наделить всех талантами, что и выбрали персонажи сказочной истории.

А еще детям раздали подарки от музеев леденца и шоколада, билеты в кино от кинотеатра «Формула кино», бесплатные пригласительные в музейную галерею «Рязанское наследие театра и кино».

Праздник прошел душевно и весело. Сотрудников Есенинки благодарили родители и жители города за внимание к «особенным» детям.

Автор Ирина Нечаева