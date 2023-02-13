Евгений Тишковец рассказал, когда россиянам ждать весны

Метеоролог Евгений Тишковец дал прогноз на весенние месяцы 2023 года. По его данным, ранней весны в этом году ждать не стоит, – сообщает радио Sputnik.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» отметил, что в Центральной России метеорологическая весна наступает в последние дни марта. Но в 2023 году ждать весеннего тепла стоит только к концу первой декады апреля. А в марте ожидаются волны холода со снежными зарядами.

Евгений Тишковец: «Начало весеннего сезона будет не столь ранним, как хотелось бы. Март подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов»

Тем не менее, по словам синоптика, первый весенний месяц окажется теплее обычного примерно на 3-4 градуса. А в апреле превышение температурной нормы составит 2 градуса.

Евгений Тишковец предупредил, что предварительные прогнозы на сезон, как правило, оправдываются на 60-70%.