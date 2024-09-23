Понедельник, 23 сентября, 2024

Евгений Гришковец представил Рязани свой «Порядок слов» и анонсировал новый спектакль

Автор: Валерия Мединская

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Фото предоставлено организаторами концерта Евгения Гришковца

21 сентября на сцене Рязанского МКЦ состоялось долгожданное выступление известного драматурга, писателя и артиста Евгения Гришковца. На этот раз зрителям он представил спекаткль-монолог «Порядок слов», разгадать тайну которого собрались сотни человек. В зале была полная посадка! В Рязани Гришковца любят и ждут с огромной радостью. И в доказательство этому — видео с финала концерта!

Гришковца приветствуют стоя, ему дарят цветы и громкие аплодисменты. А всё потому что его слова, мысли и строки откликаются в душах и умах зрителей.

Конечно же, Евгений Гришковец не оставил нас без хороших новостей: автор активно готовится к премьере своего нового спектакля. Рязанцам он зачитал отрывки из него. К нам Гришковец обратился со словами: давайте видеться чаще!

Возможно, уже совсем скоро состоится новая творческая встреча. Следите за новостям 7infо. На протяжении многих лет наше сетевое издание является информационным партнёром концертов Евгения Гришковца в Рязани. Традиционно мы анонсируем мероприятия на своих ресурсах и проводим розыгрыши пригласительных на своих площадках ВКонтакте и Telegram. Подписывайтесь!

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