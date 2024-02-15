Event-агентство PAPRICO ищет в свою команду помощника организатора

Энергичное сообщество сотрудников event-агентства PAPRICO.RU ищет в свои ряды надёжного друга, товарища и помощника в одном лице.
Заработная плата:
25 000 – 35 000 рублей (25 000 – гарантированная окладная часть + 10 000 премиальная часть по результатам работы)
График:
5/2, с 8:45 до 18:00. Дополнительные часы и дни оплачиваются отдельно по факту выхода
Если ты умеешь:
- Читать и грамотно писать;
- Делать поисковые запросы в сети интернет и искать информацию;
- Открывать, закрывать ворд и эксель и писать в них буквы и цифры (остальному обучим);
- Получать удовольствие от работы над разнообразными задачами и возможности; узнавать постоянно что-то новое и интересное;
- Находить общий язык с людьми.
Что нужно будет делать:
- Искать игры, интерактивы и механики для мероприятий;
- Искать референсы событий, которые уже существуют, анализировать и собирать информацию;
- Искать подрядчиков под задачи мероприятий;
- Закупать реквизит для мероприятий по списку и доставлять до адресатов документы;
- Искать вопросы, картинки и задания для мероприятий формата «квиз», оформлять их;
- Писать несложные сценарии мероприятий и обсуждать с коллегами;
- Подготавливать информацию для общих обсуждений (информация о заказчике, его событиях, аналогичных событиях других компаний);
- Принимать участие в общих брифах команды.
Мы:
- Дадим тебе все необходимые инструменты для работы и обучим навыкам
- Предложим рабочее пространство в стиле индастриал ворк оупен спейс с аутентичной столовой на территории и при желании спальным местом
- Окружим заботой и лаской (если не будешь косячить)
- Обеспечим интересными разнообразными задачами, повышающими твои навыки
- Покажем, где кулер с водичкой и СВЧ
- Создадим условия для карьерного роста (вертикального, горизонтального, при необходимости диагонального). Рост в ближайшей перспективе возможен до event-менеджера, руководителя отдела
- Предложим различные корпоративные, развлекательные, обучающие мероприятия (мы предложим, отказаться можно, но не захочется)
- Разрешим ходить по офису в тапочках и шапочках (кроме плавательной)
- Научим методам защиты от сглаза, порчи, погодных условий, безденежья и грусти.
Более подробную информацию о вакансии можно найти здесь.