Четверг, 15 февраля, 2024
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Event-агентство PAPRICO ищет в свою команду помощника организатора

7info7
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Энергичное сообщество сотрудников event-агентства PAPRICO.RU ищет в свои ряды надёжного друга, товарища и помощника в одном лице.

Заработная плата:

25 000 – 35 000 рублей (25 000 – гарантированная окладная часть + 10 000 премиальная часть по результатам работы)

График:

5/2, с 8:45 до 18:00. Дополнительные часы и дни оплачиваются отдельно по факту выхода

Если ты умеешь:

  • Читать и грамотно писать;
  • Делать поисковые запросы в сети интернет и искать информацию;
  • Открывать, закрывать ворд и эксель и писать в них буквы и цифры (остальному обучим);
  • Получать удовольствие от работы над разнообразными задачами и возможности; узнавать постоянно что-то новое и интересное;
  • Находить общий язык с людьми.

Что нужно будет делать:

  • Искать игры, интерактивы и механики для мероприятий;
  • Искать референсы событий, которые уже существуют, анализировать и собирать информацию;
  • Искать подрядчиков под задачи мероприятий;
  • Закупать реквизит для мероприятий по списку и доставлять до адресатов документы;
  • Искать вопросы, картинки и задания для мероприятий формата «квиз», оформлять их;
  • Писать несложные сценарии мероприятий и обсуждать с коллегами;
  • Подготавливать информацию для общих обсуждений (информация о заказчике, его событиях, аналогичных событиях других компаний);
  • Принимать участие в общих брифах команды.

Мы:

  • Дадим тебе все необходимые инструменты для работы и обучим навыкам
  • Предложим рабочее пространство в стиле индастриал ворк оупен спейс с аутентичной столовой на территории и при желании спальным местом
  • Окружим заботой и лаской (если не будешь косячить)
  • Обеспечим интересными разнообразными задачами, повышающими твои навыки
  • Покажем, где кулер с водичкой и СВЧ
  • Создадим условия для карьерного роста (вертикального, горизонтального, при необходимости диагонального). Рост в ближайшей перспективе возможен до event-менеджера, руководителя отдела
  • Предложим различные корпоративные, развлекательные, обучающие мероприятия (мы предложим, отказаться можно, но не захочется)
  • Разрешим ходить по офису в тапочках и шапочках (кроме плавательной)
  • Научим методам защиты от сглаза, порчи, погодных условий, безденежья и грусти.

Более подробную информацию о вакансии можно найти здесь.

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