Event-агентство PAPRICO ищет в свою команду помощника организатора

Энергичное сообщество сотрудников event-агентства PAPRICO.RU ищет в свои ряды надёжного друга, товарища и помощника в одном лице.

Заработная плата:

25 000 – 35 000 рублей (25 000 – гарантированная окладная часть + 10 000 премиальная часть по результатам работы)

График:

5/2, с 8:45 до 18:00. Дополнительные часы и дни оплачиваются отдельно по факту выхода

Если ты умеешь:

Читать и грамотно писать;

Делать поисковые запросы в сети интернет и искать информацию;

Открывать, закрывать ворд и эксель и писать в них буквы и цифры (остальному обучим);

Получать удовольствие от работы над разнообразными задачами и возможности; узнавать постоянно что-то новое и интересное;

Находить общий язык с людьми.

Что нужно будет делать:

Искать игры, интерактивы и механики для мероприятий;

Искать референсы событий, которые уже существуют, анализировать и собирать информацию;

Искать подрядчиков под задачи мероприятий;

Закупать реквизит для мероприятий по списку и доставлять до адресатов документы;

Искать вопросы, картинки и задания для мероприятий формата «квиз», оформлять их;

Писать несложные сценарии мероприятий и обсуждать с коллегами;

Подготавливать информацию для общих обсуждений (информация о заказчике, его событиях, аналогичных событиях других компаний);

Принимать участие в общих брифах команды.

Мы:

Дадим тебе все необходимые инструменты для работы и обучим навыкам

Предложим рабочее пространство в стиле индастриал ворк оупен спейс с аутентичной столовой на территории и при желании спальным местом

Окружим заботой и лаской (если не будешь косячить)

Обеспечим интересными разнообразными задачами, повышающими твои навыки

Покажем, где кулер с водичкой и СВЧ

Создадим условия для карьерного роста (вертикального, горизонтального, при необходимости диагонального). Рост в ближайшей перспективе возможен до event-менеджера, руководителя отдела

Предложим различные корпоративные, развлекательные, обучающие мероприятия (мы предложим, отказаться можно, но не захочется)

Разрешим ходить по офису в тапочках и шапочках (кроме плавательной)

Научим методам защиты от сглаза, порчи, погодных условий, безденежья и грусти.

Более подробную информацию о вакансии можно найти здесь.