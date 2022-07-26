Если собственник имеет квартиру, в которой никто не прописан, должен ли он оплачивать услуги за горячее водоснабжение? На вопрос отвечает РМПТС.

Если в квартире собственника никто не прописан, но проживают люди, то он обязан оплачивать коммунальные услуги ГВС (ст. 153,155 Жилищного кодекса РФ).

Если в квартире стоят счетчики, то услуги ГВС оплачиваются по их показаниям, независимо от количества проживающих. Если же счетчики не установлены, то по нормативам потребления и количеству граждан, постоянно или временно проживающих в жилом помещении.