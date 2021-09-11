Эскортница убила петербургского «короля свалок», принуждавшего ее к БДСМ

Жительнице Петербурга грозит уголовное дело за убийство, совершенное при превышении допустимой самообороны, пишет КП.

Сообщается, что 30-летняя девушка переписывалась с 44-летним бизнесменом.

«Мы ее работу не обсуждали, но я слышал, что она связана с эскортом», – рассказал ее знакомый.

Однажды она отправилась на свидание с мужчиной, который занимался бизнесом по сбору отходов. Парочка выпивала у него дома, после чего у них началась потасовка. Мужчина хотел продолжить вечер в постели, да еще и, по одной из версий, с БДСМ.

Девушка отказалась, и тогда кавалер принялся избивать ее. Чтобы остановить агрессора, жертва схватилась за нож и ударила оппонента в грудь. В итоге он скончался в больнице на следующий день.