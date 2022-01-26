Ещё в 11 школах Рязани приостановили учебный процесс из-за роста заболеваемости

26 января ещё в 11 рязанских школах приостановили обучение, сообщили в мэрии

Речь идёт о следующих школах: 9, 31, 70, 1, 39, 49, 58, 60/61,72, 7, 68. Ранее стало известно о закрытии на карантин из-за роста заболеваемости гимназии №5 и школ 69, 13, 15, 47, 56, 62, 67, 75. Закрытая на карантин школа №35 возобновляет обучение с 27 января.

Что именно стало причиной остановки образовательного процесса (ОРВИ, грипп или коронавирус), не уточняется.

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В администрации попросили рязанцев соблюдать меры профилактики респираторных заболеваний и вовремя проходить вакцинацию.