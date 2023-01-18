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Ещё несколько улиц Рязани остались без холодной воды 18 января

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Изображение от wirestock на Freepik

МП «Водоканал города Рязани» сообщил, что в связи с ремонтными работами на водопроводе 18 января отключена подача холодной воды до 17 часов по следующим адресам:

— ул. Хлебная, д. с 1 по 67, д. с 2 по 48;

— ул. Коняева, д. 52,

— ул. Московский закоулок, д. 11, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 22, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 38,

— ул. Элеваторная, д. 26 корп. 1, д. 28 корп. 1, д. 40 корп. 1, д. 42а, д. 44 корп. 1, д. 46а, д. 50а.

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