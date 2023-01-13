Елена Сорокина: в этом году в Рязани отремонтируют семь школ

В 2022 году были капитально отремонтированы 4 рязанские школы. В этом году сделают уже 7 школ — 1, 8, 15, 37, 41, 52 и 70. Консолидированный бюджет составит почти 600 млн. рублей — почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Об этом написала в соцсетях глава администрации Рязани Елена Сорокина.
Вместе с главой города Татьяной Николаевной Панфиловой провела рабочее совещание с директорами школ, в которых в этом году предстоит капитальный ремонт, депутатами, ответственными специалистами. Определили основные задачи, синхронизировали действия. Условия крайне жесткие, времени на раскачку нет — до 10 февраля нужно выйти на торги, до 20 марта — заключить контракты, с 1 апреля планируется начало работ, а к учебному году все школы должны быть отремонтированы.
В дальнейшем с каждой школой будем индивидуально обсуждать все этапы работ. Мы несем ответственность за принятые решения и конечный результат перед жителями города, родителями детей, перед региональным правительством и Губернатором Павлом Викторовичем Малковым за ту значимую поддержку, которую нам оказывают. Сегодня своим опытом поделились школы, в которых ремонт был в прошлом году, прошлогодний подрядчик обозначил возможные «тонкие места». На начальном этапе важно досконально прописать какие виды работ в каких помещениях необходимо провести. Скоординировать ремонт инженерных сетей — системы вентиляции, отопления, электропроводки — с общестроительными работами. Строительный контроль будет осуществлять Дирекция заказчика объектов социальной сферы. За каждой школой закрепим инженера. Вместе с нами работают депутаты и профильные специалисты. На все объекты буду приезжать.