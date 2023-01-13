Елена Сорокина: в этом году в Рязани отремонтируют семь школ

Вместе с главой города Татьяной Николаевной Панфиловой провела рабочее совещание с директорами школ, в которых в этом году предстоит капитальный ремонт, депутатами, ответственными специалистами. Определили основные задачи, синхронизировали действия. Условия крайне жесткие, времени на раскачку нет — до 10 февраля нужно выйти на торги, до 20 марта — заключить контракты, с 1 апреля планируется начало работ, а к учебному году все школы должны быть отремонтированы.

В дальнейшем с каждой школой будем индивидуально обсуждать все этапы работ. Мы несем ответственность за принятые решения и конечный результат перед жителями города, родителями детей, перед региональным правительством и Губернатором Павлом Викторовичем Малковым за ту значимую поддержку, которую нам оказывают.

Сегодня своим опытом поделились школы, в которых ремонт был в прошлом году, прошлогодний подрядчик обозначил возможные «тонкие места». На начальном этапе важно досконально прописать какие виды работ в каких помещениях необходимо провести. Скоординировать ремонт инженерных сетей — системы вентиляции, отопления, электропроводки — с общестроительными работами.

Строительный контроль будет осуществлять Дирекция заказчика объектов социальной сферы. За каждой школой закрепим инженера. Вместе с нами работают депутаты и профильные специалисты. На все объекты буду приезжать.