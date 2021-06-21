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Несмотря на пандемию, в 2020 году Рязань смогла сохранить объём собранных налогов, показав рост на 0,3%. Об этом во время отчёта депутатам гордумы сообщила глава администрации Елена Сорокина.

— Рязань справилась с рисками по обеспеченности собственными доходными источниками, возникшими в начале весенней пандемии. Исполнение плановых назначений по собственным налоговым и неналоговым доходам составило 104,6%, — рассказала мэр.

Бюджетообразующим источником остаётся налог на доходы физических лиц, сформировавший 47,7% доходной базы. По итогам 2020 года объем налога увеличился на 11%.

Доходы от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами для субъектов малого бизнеса, поступили в объёме 356,5 млн. рублей, сформировав 7% собственной доходной базы. Здесь отмечено снижение поступлений по единому налогу на вменённый доход, что связано с предоставлением мер поддержки субъектам малого бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции (рассрочка за I квартал и освобождение от платежей за II квартал, общее снижение на 63,2 млн. рублей (22,4%) относительно прошлого года).

В целом бюджет города по доходам за 2020 год исполнен в сумме 12,9 млрд. рублей или на 99,4% к утверждённому плану и на 108,5% к уровню 2019 года. Межбюджетные трансферты получены в объёме 7,8 млрд. рублей, что составляет 96,3% к плану и 110,7% к 2019 году.

Расходы бюджета города за 2020 год исполнены в сумме 13,2 млрд. рублей, что составляет 97,7% к годовым назначениям и 107,7% к уровню 2019 года.

На финансирование социальной сферы израсходовано 9,3 млрд. рублей, или 70,5% от общего объёма расходов бюджета города.

На дорожное хозяйство, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство в 2020 году было направлено 2,7 млрд. рублей или 20,4% от расходов бюджета.

Муниципальный долг на 1 января 2021 года составил 1,9 млрд. рублей или 37,7% к объёму собственных доходов бюджета. В настоящее время он находится на безопасном уровне (ниже 50%).