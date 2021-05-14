Елена Сорокина проверила, как возводятся пристройки к трём рязанским детсадам

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13 мая глава администрации Рязани Елена Сорокина вместе с главным федеральным инспектором по Рязанской области Михаилом Максимовым и главой регионального Минстроя Вячеславом Меньшовым осмотрела площадки, на которых возводятся пристройки к детсадам.

Речь идёт о детсадах под номерам 99, 110, 147. Участники встречи проверили графики выполнения работ.

В детском саду №99 строительные и отделочные работы ведутся с отставанием. На объекте работают от 12 до 24 человек. Серьёзные замечания у проверяющий возникли к подрядчику. Например, подъезд к строительной площадке не засыпан щебнем. Колёса рабочей техники не промывают, поэтому грунт со строительной площадки разносится по улице. Подрядной организации поручили исправить нарушения. Проконтролирует исправление недочётов мэрия.

Аналогичная ситуация в детском саду №110. К слому, там пристройку возводит тот же подрядчик, что и в детском саду №99. Елена Сорокина отметила, что крайне недовольна работой этой организации и дала поручение ежедневно контролировать ситуацию на строительных площадках.

Мы всегда готовы взаимодействовать с подрядными организациями – подсказывать, помогать. Но если наши замечания не слышат, недочеты не устраняют ­– будем штрафовать. К счастью, добросовестных подрядчиков у нас большинство, – отметила глава администрации.

По 147 детскому саду работы ведутся в соответствии с графиком. Сейчас там выкладывают кирпичом стены и благоустраивают подвал.