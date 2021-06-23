Елена Сорокина провела рабочее совещание

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22 июня мэр Рязани Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание. На нём присутствовали представители нового состава молодёжной администрации.

52 человека изъявили желание работать в составе молодежной администрации. Это большая цифра. Поэтому конкурс среди них был конкурентоспособным, – сказала Сорокина. – Мы постарались отобрать лучших из лучших. Уверены, что у нас это получилось. В состав вошли молодые горожане, которые уже себя зарекомендовали своими инициативами и проектами».

Глава администрации поручила всем подразделениям ввести представителей молодежной администрации в курс дел и наладить с ними взаимодействие.

На заседании подняли вопросы проведения прививочной компании, благоустройства города. Также темой для обсуждения стала аномально жаркая погода. Управлению ГО ЧС мэр поручила усилить противопожарный контроль, продолжить рейды по лесным массивам в черте города, осуществлять мониторинг ситуации с разведением огня.

Продолжается работа по соблюдению правил торговли и правил благоустройства города. На прошлой неделе составлено более 50 протоколов по результатам рейдов. По качеству уборки прилегающих территорий хозяйствующими субъектами обследовано 59 адресов. Поручено усилить окос травы во дворах.

Елена Сорокина напомнила о том, что в Рязани продолжается прививочная кампания против COVID-19. Она подчеркнула, что единственной возможностью защитить себя является вакцинация.