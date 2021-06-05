Елена Сорокина провела личный приём граждан

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Мэр Рязани Елена Сорокина 4 июня провела личный приём граждан в режиме видеосвязи. В числе вопросов, которые волновали рязанцев, были благоустройство дворов, ремонт кровли жилых домов, содействие в организации торговли продовольственными товарами.

Рязанка обратилась с просьбой упорядочить парковку у дома 34 по Первомайскому проспекту. Управлению энергетики и ЖКХ поручено совместно с управлением благоустройства проработать меры, которые уже сейчас позволят упорядочить движение автотранспорта во дворе, чтобы обезопасить жителей. Также заявитель обратилась с просьбой обустроить детскую площадку на территории двора. Ей пояснили, что такие работы возможно выполнить в рамках программы поддержки местных инициатив. Специалисты управления общественных отношений проконсультируют заявителя по этому вопросу и разъяснят основные условия участия в отборе проектов.

В этом году губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил о старте нового проекта, направленного на ремонт дворов. В текущем строительном сезоне 9 дворов мы отремонтируем комплексно и 65 дворов – благодаря финансированию из областного бюджета. Это те территории, которые набрали наибольшее количество голосов жителей при голосовании, — отметила Сорокина.

Во время личного приема был озвучил вопрос, касающийся обращения с твердыми бытовыми отходами на территории города. Специалисты управления энергетики и ЖКХ пояснили заявителю, что региональный оператор «Эко-Пронск» был определен для всей Рязанской области.

Проживающая в муниципальной квартире рязанка обратилась с просьбой отремонтировать кровлю, которая протекает. Глава администрации дала поручение профильному подразделению обследовать крышу над всем домом, составить план работ и выполнить ремонт.

Рязанец, ведущий подсобное хозяйство, попросил о содействии в организации сети торговых точек для реализации продукции собственного производства. Управление экономики и цифрового развития внимательно рассмотрит все его предложения по этому вопросу и совместно с заявителем выберет оптимальный вариант, который устроит предпринимателя и город с точки зрения соблюдения законодательства.