Четверг, 12 января, 2023
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Елена Сорокина поздравила со 100-летним юбилеем рязанку Татьяну Шукурову

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12 января вековой юбилей отпраздновала ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Шукурова. Поздравила рязанку с Днём рождения мэр Елена Сорокина.

Юбилярше Сорокина вручила письмо от президента РФ Владимира Путина, подарок и букет цветов.

– Ваш жизненный путь – достойный пример для молодого поколения. Пусть как можно дольше вас окружает любовь и забота близких, – отметила глава администрации.

Татьяна Павловна родилась в Рязанской области в Клепиковском районе. Закончив техникум, в 1943 году была призвана на войну. Участвовала в боевых действиях на Калининском фронте в службе воздушного наблюдения, оповещения и связи. После войны долгое время трудилась в нескольких организациях Рязани.

100-летний юбилей именинница отмечает в кругу своей большой и дружной семьи. У Татьяны Павловны есть сын и трое внуков.

Елена Сорокина поздравила со 100-летним юбилеем рязанку Татьяну Шукурову
Елена Сорокина поздравила со 100-летним юбилеем рязанку Татьяну Шукурову

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