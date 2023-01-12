Елена Сорокина поздравила со 100-летним юбилеем рязанку Татьяну Шукурову

12 января вековой юбилей отпраздновала ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Шукурова. Поздравила рязанку с Днём рождения мэр Елена Сорокина.

Юбилярше Сорокина вручила письмо от президента РФ Владимира Путина, подарок и букет цветов.

– Ваш жизненный путь – достойный пример для молодого поколения. Пусть как можно дольше вас окружает любовь и забота близких, – отметила глава администрации.

Татьяна Павловна родилась в Рязанской области в Клепиковском районе. Закончив техникум, в 1943 году была призвана на войну. Участвовала в боевых действиях на Калининском фронте в службе воздушного наблюдения, оповещения и связи. После войны долгое время трудилась в нескольких организациях Рязани.

100-летний юбилей именинница отмечает в кругу своей большой и дружной семьи. У Татьяны Павловны есть сын и трое внуков.