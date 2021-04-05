Елена Сорокина поручила убрать Рязань до 1 мая

Мэр Рязани Елена Сорокина дала поручения по поводу генеральной уборки города. Так, привести в порядок все улицы Рязани необходимо до 1 мая.

В весеннем месячнике по благоустройству примет участие максимальное количество техники и рабочих. Уже сейчас специалисты Дирекции благоустройства города приступят к помывке тротуаров и ограждений. Будет очищено и самое большое разделительное ограждение города – ограждение на Московском шоссе.

Особое внимание уделят очистке остановок общественного транспорта и вывозу грунтовых наносов. С улиц города уберут случайный мусор, к работам уже приступили муниципальные предприятия, образовательные и спортивные учреждения.

Городские субботники пройдут в Рязани 10, 17 и 24 апреля, информируют в администрации Рязани.