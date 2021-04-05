-0.2 C
Рязань
Понедельник, 5 апреля, 2021
На главнуюОрганы властиАдминистрация
Органы властиАдминистрацияНовости Рязани

Елена Сорокина поручила убрать Рязань до 1 мая

7info7

Мэр Рязани Елена Сорокина дала поручения по поводу генеральной уборки города. Так, привести в порядок все улицы Рязани необходимо до 1 мая.

В весеннем месячнике по благоустройству примет участие максимальное количество техники и рабочих. Уже сейчас специалисты Дирекции благоустройства города приступят к помывке тротуаров и ограждений. Будет очищено и самое большое разделительное ограждение города – ограждение на Московском шоссе.

Особое внимание уделят очистке остановок общественного транспорта и вывозу грунтовых наносов. С улиц города уберут случайный мусор, к работам уже приступили муниципальные предприятия, образовательные и спортивные учреждения.

Городские субботники пройдут в Рязани 10, 17 и 24 апреля, информируют в администрации Рязани.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru