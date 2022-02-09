Елена Сорокина пообщалась с коллегами из города-партнёра Мюнстера

Мэр Рязани Елена Сорокина 8 февраля провела беседу с обер-бургомистром города-партнёра Мюнстера (Германия) Маркусом Леве. Разговор состоялся в режиме ВКС, в ходе него обсудили развитие партнёрских отношения.
Елена Сорокина поблагодарила Маркуса Леве за личный вклад в развитие партнёрских отношений и дружбы между Рязанью и Мюнстером.
Так же Елена Сорокина предложила организовать онлайн-выставку детских рисунков, в рамках которой юные жители Рязани и Мюнстера опишут свои города, их историю, бытность. Германские коллеги выразили заинтересованность этим предложением.
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