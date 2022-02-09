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Среда, 9 февраля, 2022

Елена Сорокина пообщалась с коллегами из города-партнёра Мюнстера

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Елена Сорокина пообщалась с коллегами из города-партнёра Мюнстера

7info7
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Мэр Рязани Елена Сорокина 8 февраля провела беседу с обер-бургомистром города-партнёра Мюнстера (Германия) Маркусом Леве. Разговор состоялся в режиме ВКС, в ходе него обсудили развитие партнёрских отношения.

Елена Сорокина поблагодарила Маркуса Леве за личный вклад в развитие партнёрских отношений и дружбы между Рязанью и Мюнстером.

– Нас связывают более 30 лет партнерства, наполненного яркими проектами и простой человеческой дружбой. Рязанцы знают и любят Мюнстер, помнят оказанную социальную помощь. Примером успешных проектов считаю совместный спектакль наших театров, получивший высокую оценку на уровне МИД России и Германии, и многие другие. Буквально сегодня открыта новая страница партнерских отношений – взаимодействие между библиотеками городов. Надеюсь, что предложенный нами совместный проект в сфере экологии получит отклик у жителей Мюнстера и будет реализован в текущем году, – рассказала глава администрации Рязани.

Так же Елена Сорокина предложила организовать онлайн-выставку детских рисунков, в рамках которой юные жители Рязани и Мюнстера опишут свои города, их историю, бытность. Германские коллеги выразили заинтересованность этим предложением.

Елена Сорокина пообщалась с коллегами из города-партнёра Мюнстера

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