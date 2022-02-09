Елена Сорокина пообщалась с коллегами из города-партнёра Мюнстера

– Нас связывают более 30 лет партнерства, наполненного яркими проектами и простой человеческой дружбой. Рязанцы знают и любят Мюнстер, помнят оказанную социальную помощь. Примером успешных проектов считаю совместный спектакль наших театров, получивший высокую оценку на уровне МИД России и Германии, и многие другие. Буквально сегодня открыта новая страница партнерских отношений – взаимодействие между библиотеками городов. Надеюсь, что предложенный нами совместный проект в сфере экологии получит отклик у жителей Мюнстера и будет реализован в текущем году, – рассказала глава администрации Рязани.