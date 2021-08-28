Елена Сорокина ответила на вопросы рязанцев о ремонте дорог

В пятницу, 27 августа, глава администрации Елена Сорокина в онлайн-формате провела приём граждан. Несколько вопросов рязанцев касались ремонта дорог в городе.
Одна из заявительниц, многодетная мать, обратила внимание на перенос сроков выравнивания профиля дороги к участкам посёлков Храпово и Божатково. Выяснилось, что такая ситуация сложилась из-за большого объёма работ. Сорокина поручила помочь многодетной семье и выполнить необходимые работы на этом участке. Мэр лично проконтролирует это поручение.
Житель Дягилева попросил посыпать асфальтобетонным гранулятом дорогу по 5-му Дягилевскому проезду.
Ещё один вопрос касался ремонта дороги у школы №51 до улицы Зубковой.