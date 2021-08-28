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Суббота, 28 августа, 2021
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Елена Сорокина ответила на вопросы рязанцев о ремонте дорог

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Елена Сорокина ответила на вопросы рязанцев о ремонте дорог

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В пятницу, 27 августа, глава администрации Елена Сорокина в онлайн-формате провела приём граждан. Несколько вопросов рязанцев касались ремонта дорог в городе.

Одна из заявительниц, многодетная мать, обратила внимание на перенос сроков выравнивания профиля дороги к участкам посёлков Храпово и Божатково. Выяснилось, что такая ситуация сложилась из-за большого объёма работ. Сорокина поручила помочь многодетной семье и выполнить необходимые работы на этом участке. Мэр лично проконтролирует это поручение.

Житель Дягилева попросил посыпать асфальтобетонным гранулятом дорогу по 5-му Дягилевскому проезду.

Поручила профильному заместителю в качестве временной меры проработать вопрос завоза и укладки щебня, — написала на своей странице Сорокина. — Также предложила заявителю рассмотреть возможность решения вопроса на постоянной основе. Благоустроить эту территорию можно в рамках местной инициативы. Такой опыт в городе есть. Мы обязательно поддержим жителей.

Ещё один вопрос касался ремонта дороги у школы №51 до улицы Зубковой.

В случае, если этот участок находится на гарантии, необходимо направить претензию подрядчику. Если гарантия закончилась, дорогу поставим в план ремонта на 2022 год. Будем контролировать эту ситуацию, обязательно найдем решение, — отметила глава администрации.

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