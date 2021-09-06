В понедельник, 6 сентября, Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот. Мэр города посетила жилье на улицах Белякова, Забайкальской и Керамзавода. Об этом глава администрации рассказала на своей странице ВК.
Мэр Рязани отметила, что расположение квартир имеет важную роль.
Глава администрации отметила, что квартиры на улице Белякова находится в районе с развитой инфраструктурой. В жилище отремонтировали пол, стены и потолок. Ремонт сделали и в квартире на улице Забайкальской. Там установили новую плиту и газовую колонку.
Новую плиту и сантехнику смонтировали в квартире на улице Керамзавода.
Елена Сорокина рассказала, что в этом году будет куплено 68 квартир для детей-сирот. 64 контракта уже заключили, а еще два находятся в процессе. По остальным же квартирах аукционы состоятся в ближайшее время.