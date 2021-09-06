В понедельник, 6 сентября, Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот. Мэр города посетила жилье на улицах Белякова, Забайкальской и Керамзавода. Об этом глава администрации рассказала на своей странице ВК.

Мэр Рязани отметила, что расположение квартир имеет важную роль.

— Мы хотим поддержать молодых людей, которые и без того многое пережили, несмотря на юный возраст. Делая шаг в самостоятельную, взрослую жизнь, они должны чувствовать, что о них позаботились, подумали, как они будут обживать эти квартиры, в какой магазин пойдут за продуктами, как поедут на работу, в какой детский сад и школу поведут своих детей, — написала Сорокина.

Глава администрации отметила, что квартиры на улице Белякова находится в районе с развитой инфраструктурой. В жилище отремонтировали пол, стены и потолок. Ремонт сделали и в квартире на улице Забайкальской. Там установили новую плиту и газовую колонку.

Новую плиту и сантехнику смонтировали в квартире на улице Керамзавода.

Елена Сорокина рассказала, что в этом году будет куплено 68 квартир для детей-сирот. 64 контракта уже заключили, а еще два находятся в процессе. По остальным же квартирах аукционы состоятся в ближайшее время.