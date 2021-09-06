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Понедельник, 6 сентября, 2021
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Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот

Елена Лобанова
Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот

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В понедельник, 6 сентября, Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот. Мэр города посетила жилье на улицах Белякова, Забайкальской и Керамзавода. Об этом глава администрации рассказала на своей странице ВК. 

Мэр Рязани отметила, что расположение квартир имеет важную роль. 

— Мы хотим поддержать молодых людей, которые и без того многое пережили, несмотря на юный возраст. Делая шаг в самостоятельную, взрослую жизнь, они должны чувствовать, что о них позаботились, подумали, как они будут обживать эти квартиры, в какой магазин пойдут за продуктами, как поедут на работу, в какой детский сад и школу поведут своих детей, — написала Сорокина. 

Глава администрации отметила, что квартиры на улице Белякова находится в районе с развитой инфраструктурой. В жилище отремонтировали пол, стены и потолок. Ремонт сделали и в квартире на улице Забайкальской. Там установили новую плиту и газовую колонку. 

Новую плиту и сантехнику смонтировали в квартире на улице Керамзавода. 

Елена Сорокина рассказала, что в этом году будет куплено 68 квартир для детей-сирот. 64 контракта уже заключили, а еще два находятся в процессе. По остальным же квартирах аукционы состоятся в ближайшее время.

  • Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот
  • Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот
  • Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот
  • Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот
  • Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот

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