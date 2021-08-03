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В понедельник, 3 августа, Елена Сорокина осмотрела ход строительства яслей в Рязани. Глава администрации осмотрела два объекта на улицах Бугровка и Бирюзова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На улице Бугровка возводят отдельностоящее здание на 60 мест. Там разместят три группы для детей возрасте 1,5 — 3 года. На территории установят три детские площадки, навесы, игровые и физкультурные площадки.

В настоящее время подрядчик выполняет подготовительные работы: расчищает территорию, разрабатывает котлован, монтирует блоки стен подвала.

Возле дома №31к1 по улице Бирюзова строят ясли на 60 мест. Там разместят три блока для групп детей, которые включат раздевалки, игровые, буфеты, туалеты. В здании также будет медблок, прачечная, пищеблок, залы для музыкальных и спортивных занятий. На участке также облагородят территорию.

— Подрядчик на этом объекте добросовестный, к делу подходит серьезно. Специалисты профильных подразделений администрации находятся с ним на постоянной связи, – подытожила Елена Сорокина.