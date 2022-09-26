Елена Сорокина и Галина Трушина встретились с победительницей европейского первенства по самбо и её тренером

Рязанский мэр Елена Сорокина и депутат городской думы, президент федерации самбо Рязанской области Галина Трушина встретились с Дианой Филиной и её тренером Юрием Гаврюшиным.

Самбо является национальным видом спорта в России, и в Рязани создаются все условия для его развития, – сообщила градоначальник на своей странице ВКонтакте.

Елена Сорокина: «С самбо начинаются все виды борьбы. В нём важна не только сила, но и интеллект. Федерация самбо у нас в городе передовая, даже сейчас во время беспрецедентного давления, спортсмены не прекращают интенсивные тренировки, готовятся к соревнованиям»

Победительница рассказала о чемпионате Европы в Сербии, в котором участвовали самбисты из Беларуси, Франции, Нидерландов, Израиля, Казахстана, Сербии и других стран.

Диана занимается самбо уже 9 лет, девушка из спортивной семьи. Она не боится сложностей и стремится к успеху не только в спорте. Сейчас она учится в колледже. В планах – высшее образование и, возможно, тренерская работа.

Юрий Александрович Гаврюшин – высокопрофессиональный тренер. Он работает на результат, среди его воспитанников много чемпионов.

Тренер рассказал о тренировках своей ученицы. 19-летняя Диана — юниорка. В 2024 году в планах — переход к занятиям боевым самбо. На сегодняшний день Диана показала наивысший результат среди девушек за последние годы.

Мэр Рязани от души поздравила Диану и Юрия Александровича с заслуженной победой и пожелала нашим спортсменам удачи.