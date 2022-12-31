Суббота, 31 декабря, 2022
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Елена Сорокина: Для Рязани уходящий год был продуктивным

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила горожан с наступающим Новым годом.

Дорогие рязанцы! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Для Рязани уходящий год был продуктивным. В городе отремонтировали почти 66 км городских автодорог. Привели в порядок 62 двора. Капитально отремонтировали 4 школы. Построили новую школу в Кальном!
Появились новые пешеходные дорожки, детские площадки, стадион, скверы, площадка для выгула собак, освещение, памятные места. Благоустроили Вишневый сад, Гвардейский сквер, Дубовую аллею, Лесопарк, Лыбедский бульвар, парк Белякова и многие другие добрые дела на благо жителей города!
Все это было бы невозможно без колоссальной поддержки губернатора Павла Викторовича Малкова и Правительства Рязанской области.

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