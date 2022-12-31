7info 31.12.2022 09:31 Елена Сорокина: Для Рязани уходящий год был продуктивным На главнуюОрганы властиАдминистрация Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила горожан с наступающим Новым годом. Дорогие рязанцы! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!Для Рязани уходящий год был продуктивным. В городе отремонтировали почти 66 км городских автодорог. Привели в порядок 62 двора. Капитально отремонтировали 4 школы. Построили новую школу в Кальном!Появились новые пешеходные дорожки, детские площадки, стадион, скверы, площадка для выгула собак, освещение, памятные места. Благоустроили Вишневый сад, Гвардейский сквер, Дубовую аллею, Лесопарк, Лыбедский бульвар, парк Белякова и многие другие добрые дела на благо жителей города!Все это было бы невозможно без колоссальной поддержки губернатора Павла Викторовича Малкова и Правительства Рязанской области. Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram Новости СМИ2 Новости СМИ2