Елена Сорокина: Для Рязани уходящий год был продуктивным

Дорогие рязанцы! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Для Рязани уходящий год был продуктивным. В городе отремонтировали почти 66 км городских автодорог. Привели в порядок 62 двора. Капитально отремонтировали 4 школы. Построили новую школу в Кальном!

Появились новые пешеходные дорожки, детские площадки, стадион, скверы, площадка для выгула собак, освещение, памятные места. Благоустроили Вишневый сад, Гвардейский сквер, Дубовую аллею, Лесопарк, Лыбедский бульвар, парк Белякова и многие другие добрые дела на благо жителей города!

Все это было бы невозможно без колоссальной поддержки губернатора Павла Викторовича Малкова и Правительства Рязанской области.