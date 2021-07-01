Елена Митина ответила на вопросы рязанских педагогов

В четверг, 1 июля, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина провела тематический прием граждан, посвященный вопросам сферы образования. Прием прошел в дистанционном формате.
Основные вопросы, заданные педагогическими работниками, были связаны с расчетом отпускных, с распределением учебной нагрузки и оплатой труда, с работой в пришкольных лагерях.
Преподаватель колледжа спросила о выплатах за классное руководство в средне-специальных учебных заведениях.
По всем вопросам заявителям были даны исчерпывающие разъяснения.