20.1 C
Рязань
Четверг, 1 июля, 2021
На главнуюНовости РязаниВласть
Новости РязаниВласть

Елена Митина ответила на вопросы рязанских педагогов

7info
- Advertisement -

В четверг, 1 июля, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина провела тематический прием граждан, посвященный вопросам сферы образования. Прием прошел в дистанционном формате.

Основные вопросы, заданные педагогическими работниками, были связаны с расчетом отпускных, с распределением учебной нагрузки и оплатой труда, с работой в пришкольных лагерях.

Преподаватель колледжа спросила о выплатах за классное руководство в средне-специальных учебных заведениях.

– Депутаты Госдумы не однократно поднимали данный вопрос и были услышаны. Президент в своем Послании Федеральному Собранию затронул эту тему. В результате с 1 сентября классные руководители, работающие с учащимися ссузов, также будут получать ежемесячную выплату в размере 5000 рублей, – рассказала Елена Митина.

По всем вопросам заявителям были даны исчерпывающие разъяснения.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]