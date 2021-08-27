Елена Мальчикова: Успешен тот педагог, который в душе является ребёнком

23 сентября в городе Ростов-на-Дону состоится конкурс «Учитель года 2021». Рязанскую область будет представлять учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 52»города Рязани Елена Мальчикова.

Накануне нового учебного года победительница регионального этапа конкурса посетила редакцию 7 «info» и побеседовала с главным редактором Надеждой Майоровой.

В чём Ваш секрет успеха?

Успешен тот педагог, который в душе сам является ребёнком, который через себя «пропускает» всё, что связано с его подопечными, а потому всегда понимает их. Он воспитывает своим примером, является старшим товарищем, который всегда поможет, подскажет, даст мудрый совет, но и пожурит, если что-то не так. Напомню слова Н.Г. Чернышевского: «Учитель – это не тот, кто учит, а тот, у кого учатся».

Что главное в работе учителя?

Самое главное в работе учителя – направить внимание на ученика, а не на предмет. Потому что обучение – это всегда процесс сотворчества с учеником, и повод для этой совместной работы может быть самый разный.

Как вы считаете, что помогло вам выиграть в региональном этапе конкурса?

Умение оставайтесь самой собой. Чтобы победить, педагог должен помнить, что он, прежде всего, педагог, а потом уже конкурсант. Мне на уроке важно оставаться собой — интересной, динамичной, открытой и понятной ученикам. Именно то, что я нашла контакт с ребятами и работала на них, а не на свой имидж, помогло выиграть.

Что изменилось в Вашей работе после победы в конкурсе?

«Учитель года» обогатил меня многим. Неожиданными открытиями. Уникальным опытом. Новым взглядом на профессию и на себя. Знакомством с яркими и интересными людьми. Это настоящая школа профессионального роста. Теперь жить и работать «по-старому» уже не получится. Потому что теперь я знаю и умею больше, а, значит, и результаты моей работы должны быть выше и лучше.

Чего Вы ждёте от Всероссийского конкурса?

От конкурса я жду, конечно же, победы! И не столько победы внешней — над другими конкурсантами, сколько внутренней победы над самой собой. Участие в конкурсе профессионального мастерства всегда подразумевает рост педагога, который возможен только тогда, когда борешься с самим собой, со своим волнением, со своим характером, со своими недостатками.

Какой он – педагог 21 века?

Учитель XXI века — это динамичный, мобильный человек, идущий в ногу со временем. Но, как и во все времена, учитель обязательно должен быть другом, советчиком и союзником ребёнку.

Какой он – ученик 21 века?

Безо всяких сомнений — современные дети — это самое образованное в сфере технологий из всех поколений. Они не знали жизнь без компьютеров. Они получают любую интересующую их информацию в Интернете. Они находятся в постоянной связи с друзьями по всему миру. Они могут заниматься несколькими делами одновременно. Они воспринимают информацию быстро и просто. Дети погружают своё внимание в яркие вспышки, им нравится запоминать впечатления. Они — отражение своего мира, наполненного высокими технологиями, мира мультимедийного и эффектно звучащего.

С каким героем литературного произведения вы себя ассоциируете?

Скорее всего – Ассоль из повести Александра Грина «Алые паруса». У меня чуткое к бедам других сердце, но одновременно твердый характер, который помогает идти своим жизненным путем вопреки всем проблемам!

Откуда Вы черпаете энергию для творчества и развития?

Из творчества и природы. Я чувствую прилив сил, если занимаюсь любимым хобби, рассматриваю предметы искусства и нахожусь наедине с природой. Посещение выставок, концертов, выезды за город, путешествия. Прекрасно заряжают энергией прогулка по парку или лесу, контакт с животными. Создавая что-то своими руками и вкладывая в это душу, я также подпитываюсь необходимой для жизни силой.