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Четверг, 29 июля, 2021
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Эксперты назвали зарплаты медсестёр в Рязани

7info
Эксперты назвали зарплаты медсестёр в Рязани
Изображение Yerson Retamal с сайта Pixabay
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Сервис по поиску работы SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинская сестра терапевта» в коммерческих клиниках.

Аналитики отметили, что в первые пять месяцев 2021 года отмечался стабильный повышенный спрос на медицинский персонал. Всплеск предложений прозошёл в июне, эксперты связывают его с третьей волной коронавируса.

В Рязани максимальная зарплата медсестры составляет 55 тысяч рублей. На неё может рассчитывать специалист, который имеет опыт работы в клиниках минимум 3 года.

Начальный уровень зарплаты — 27-30 тысяч рублей. Такие деньги предлагают медикам, имеющим среднее медицинское образование, диплом по специальности «Сестринское дело»/«Лечебное дело»/«Акушерское дело».

Средняя зарплата медсестры в Рязани — 37 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты в Москве — опытная медсестра может рассчитывать на 80 тысяч рублей. Начальный уровень в столице — 40-45 тысяч.

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