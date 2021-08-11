Экспертиза установила факт издевательства Михаила Хачатуряна над дочерьми

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Новая психиатрическая экспертиза, что провели в институте имени Сербского, установила факт издевательства убитого Михаила Хачатуряна над детьми. Так, специалисты подтвердили, что сестры убили отца из-за его жестокого обращения. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, сестры Хачатурян убили своего отца в 2018 году. После выяснились подробности из жизни девочек. Они утверждали, что родной отец их терроризировал, унижал, оскорблял и насиловал. По словам девочек, преступление они совершили от безысходности. На сторону сестер встали многие люди, но не родственники погибшего Михаила Хачатуряна. Они уверены, что убитый мужчина любил детей и не причинял им страданий.

Специальная психиатрическая экспертиза доказала факт издевательства.

— Специалисты подтвердили все установленные ранее другими экспертами факты жестокого обращения и сексуального насилия отца над дочерьми, но уже в рамках уголовного дела в отношении их отца. Каждая из девушек с 2014 года страдала от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства — все эти заболевания имеют прямую причинно-следственную связь между действиями Хачатуряна и обнаруженными у его дочерей расстройствами, — рассказала адвокат средней сестры Мари Давтян.

По словам защитницы, экспертиза установила, что из-за этого у сестер была нарушена способность преодолевать принуждение со стороны погибшего. Девочки не могли дать отпор из-за отсутствия поддержки, неустойчивостью психологического состояния в условиях материальной и моральной зависимости. Они оценивали ситуацию как безвыходную и чувствовали страх за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье сестер, говорится в результатах психолого-психиатрической экспертизы.

Эксперты установили, что сестры получили тяжкий вред здоровью в результате действий Михаила Хачатуряна. Специалисты также подтвердили, что младшая сестра на момент убийства была невменяемой. У самого же погибшего они выявили склонность к жестокости и особенности сексуальных предпочтений.

В ближайшее время материалы эксперты направят в один из столичных судов для рассмотрения по существу.